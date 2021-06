La situation autour de Karim Benzema et son absence de but comme à sérieusement inquiéter l’ancien défenseur des Bleus, Bixente Lizarazu.

Muet depuis son retour en équipe de France, Karim Benzema commence à inquiéter les observateurs des Bleus. Présent sur le plateau de Téléfoot hier matin, Bixente Lizarazu pense même que cette absence de but de la star du Real Madrid pourrait vite devenir un gros problème pour les Bleus et pour l’atmosphère dans le vestiaire. Reste à savoir si KB9 règlera la mire mercredi soir face au Portugal et son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, déjà auteur de 3 buts dans la compétition.

« Il y a une telle attente autour de lui que ça doit forcément l’impacter psychologiquement et le crisper physiquement. Pour lui et pour les Bleus, il va falloir que ce premier but vienne vite maintenant, sinon le sujet pourrait être un poids lourd à porter et changer l’atmosphère. Mécaniquement, le retour de Benzema n’a pas été favorable à d’autres joueurs. Il a bien sûr poussé Olivier Giroud sur le banc, voire même effacé sa trace de manière radicale, compte tenu de son historique en bleu. Il a aussi un peu bouché l’historique d’autres joueurs, comme Kinglsey Coman par exemple. »