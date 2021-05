Interrogé dans L’Equipe sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, le défenseur central Mamadou Sakho est catégorique sur l’attaque des Bleus.

« Franchement, quand j’ai vu la liste, j’étais super heureux. Comme si j’y étais ! Il faut savoir que quand je suis arrivé en équipe de France, parmi ceux qui m’ont pris sous leur aile, il y avait Franck Ribéry et Karim Benzema. Karim, c’est quelqu’un qui m’a beaucoup aidé. Il est au top aujourd’hui. J’ai toujours considéré qu’un joueur devait être jugé sur ce qu’il faisait sur le terrain », a indiqué l’ancien international français.

Avant de poursuivre son explication au sujet de l’attaque des Bleus : « Je me dis que c’est la meilleure attaque du monde. Sans oublier Ousmane (Dembélé) ou Kingsley (Coman). C’est un trio qui fait peur, une attaque de feu. Et ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc la capacité de s’adapter l’un à l’autre, ils l’ont ».