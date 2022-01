En manque de temps de jeu cette saison, Eden Hazard aurait pris la décision de changer de club au plus vite.

Véritable flop depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard aurait pris la décision de quitter le club cet hiver à en croire les informations de Voetbalkrant. De son côté le leader de Liga ne retiendra pas le Belge, qui ne fait plus partie des plans de Carlo Ancelotti et pourrait être placé sur la liste des transferts contre 33,5 millions d’euros. Un montant bien loin des 115 millions d’euros dépensés par les Merengues pour l’arracher à Chelsea il y a près de trois ans. Autant dire que le Real Madrid n’hésitera pas à perdre 81,5 millions d’euros dans l’opération pour se débarrasser de l’ancien Lillois et son salaire XXL.

Car au-delà des pertes en terme d’indemnité de transfert, le Real Madrid a également dû verser environ 500 000 euros par semaine de salaire à Eden Hazard. Sur deux ans et demi, la facture s’élève à 65 millions d’euros soit un total de 146,5 millions d’euros de pertes pour seulement 59 matchs joués. Cette saison, le Belge n’a planté aucun but en 16 apparitions…