Seraient-ce les derniers pas sur la pelouse d’Eden Hazard avec la Belgique ? Le joueur de 30 ans, penserait à mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022.

Le joueur du Real Madrid s’est confié dans une interview accordée à HLN. « J’irai jusqu’au Qatar, c’est sûr. Après, je ne sais pas. Cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j’arrête. Le résultat de la Coupe du monde ne changera rien ».

Et si aujourd’hui, sa carrière est largement compromise par les blessures, Eden Hazard reste optimiste. « En dix ans de carrière, il n’y a pas un joueur qui a joué plus de matches que moi. Je suis plus fragile maintenant mais je travaille avec le kiné et le préparateur physique (…) Je ne suis pas encore à 100 % mais ça va mieux. »