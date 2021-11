Après Wilshere, au tour de Marc Degryse d’envoyer Eden Hazard vers Newcastle dès l’ouverture du mercato hivernal.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est loin de faire l’unanimité en Espagne. Interrogé à son sujet par le média belge Het Laatse Nieuws, l’ancien buteur des Diables Rouges Marc Degryse a donné un avis bien tranché. « Eden a besoin d’un nouvel élan dans sa carrière. Il doit aller dans une équipe en janvier où on pourra compter sur lui et où il sera important. Newcastle est idéal. Toutes les balles iront vers lui. S’il parvient à maintenir Newcastle en Premier League, il pourrait donner un nouveau souffle à sa carrière. »

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Eden Hazard est associé à celui de Newcastle. En quête de renforts cet hiver, le club du nord de l’Angleterre pourrait faire une offre de prêt à Eden Hazard en janvier d’après les informations du Sun. Il y a quelques jours, c’est l’Anglais Jack Wilshere qui a expliqué que le nouveau manager des Magies, Eddie Howe, était l’homme idéal pour le Belge. « Eden Hazard est d’un autre niveau, mais je pense qu’il aimerait jouer pour un manager comme Eddie. C’est le genre d’entraîneur pour lequel on veut jouer. C’est un grand entraîneur. Je pense qu’il mérite une chance. S’il arrive et qu’il réussit vraiment bien, dans quelques années, ils pourraient être dans le top 6, et je pense qu’il peut le faire », a déclaré l’ancien d’Arsenal au micro de Sky Sports.