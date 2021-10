Victoire 2 buts à 1 pour l’Inter Milan ce soir sur la pelouse de l’US Sassuolo dans cette 7e journée de Serie A.

US Sassuolo – Inter Milan 1-2 : Mené à la pause sur un penalty de Domenico Berardi (22e), le club lombard a réagi en seconde période sur des buts d’Edin Dzeko (58e) et Lautaro Martinez (78e sur penalty). Avec 17 points, les Nerazzurri de Simone Inzaghi occupent la deuxième place avec un point d’avance sur l’AC Milan et à une longueur de Naples.