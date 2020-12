La Juventus Turin serait prête à proposer un échange entre Paulo Dybala et Paul Pogba dès cet hiver.

Alors que Mino Raiola a récemment affirmé que Paul Pogba quitterait prochainement Manchester United, la Juventus Turin semble avoir un plan déjà bien rodé. A en croire les informations du Daily Mail, le champion d’Italie aurait l’intention de proposer un échange entre le Français et Paulo Dybala cet hiver. Le meneur de jeu argentin de 27 ans n’a disputé que 6 rencontres de Serie A cette saison et il serait déjà à la recherche d’une porte de sortie. Le tabloïde britannique précise que la Joya – dont le contrat avec la Juventus Turin court encore jusqu’à l’été 2022 – a été proposé par son agent aux différents clubs du Big Six.

Mais les récentes révélations au sujet de Paul Pogba auraient totalement chamboulé les plans de la Vieille Dame, qui souhaite le retour de « Pogboom » à tout prix. Reste à savoir si tous les acteurs tomberont d’accord pour cet échange XXL, qui serait sans doute le plus excitant de la prochaine période des transferts.