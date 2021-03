Paulo Dybala devrait quitter la Juventus l’été prochain. Pour le remplacer, la « Vieille Dame » songe à Mauro Icardi et Antoine Griezmann. Le jeu des chaises musicales peut commencer.

On appelle cela l’effet dominos. Un pièce tombe et entraîne les autres. L’Argentin Paulo Dybala devrait quitter Turin l’été prochain, nous apprend le Corriere dello Sport. Le joueur de 27 ans est suos contrat jusqu’en juin 2022 et ni lui ni le club n’ont envie de prolonger. Le laisser partir cet été est la seule façon d’en tirer une valeur marchande à la vente… ou à l’échange ! Car la Juventus doit compenser ce départ et songerait au Parisien Mauro Icardi ou au Barcelonais Antoine Griezmann. Deux joueurs qui ne seront pas forcément retenus par leurs clubs respectifs.

L’avenir de Mauro Icardi au PSG s’inscrit en pointillés. Après un départ tonitruand dans la capitale française, le rendement du plus italien des Argentins s’étiole. Si le PSG recrute un nouvel attaquant, nul doute qu’Icardi sera placé sur la liste des départs.

Messi, acteur de ce jeu massacre ?

Quant à Griezmann, c’est encore plus net : la greffe n’a pas pris au Barça. Pris en grippe par les supporteurs catalans, l’attaquant français vit une véritable galère que seul le départ de Lionel Messi pourrait arranger (sans garantie !). Un rebond à la Juventus serait assurément une bonne option pour l’ancienne star de l’Atlético.

Retour à notre petit jeu de dominos. Où irait Dybala ? On sait que Leonardo a déjà approché l’Argentin par le passé. Le PSG est-il toujours intéressé ? Pour le savoir, il faut se pencher sur une autre pièce de ce jeu de dominos : Lionel Messi. Sur quel Argentin Paris va-t-il se positionner ? Lequel libérera une place pour l’autre ?

Affaires à suivre. Au pluriel !