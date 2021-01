Le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation contractuelle de l’Argentin pour passer à l’action en vue d’un transfert l’été prochain.

Déjà annoncé comme une cible potentielle du Paris Saint-Germain en 2019, Paulo Dybala pourrait faire office de solution de repli en cas d’échec des négociations avec Lionel Messi la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’avance le journaliste italien Fabrizio Romano dans la dernière édition de son podcast Here We Go Podcast. Il explique que le meneur de jeu de la Juventus Turin aurait récemment reçu une proposition de contrat de la part de la Vieille Dame. Une offre bien en dessous des exigences de la Joya et son agent, qui seraient bien tentés à l’idée de voir ailleurs dans les prochains mois.

Si le club Turinois ne propose pas rapidement un nouveau contrat à la hauteur, Paulo Dybala – qui est lié avec les Bianconeris jusqu’en 2022 – pourrait alors se rapprocher des clubs intéressés par son profil. Dans la liste, on retrouve notamment Manchester United, mais également le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale devra toutefois s’aligner sur les exigences du joueur, à savoir un contrat de trois ans et 15 millions d’euros.