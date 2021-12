Considéré comme l’une des meilleures opportunités à coût 0€, Antonio Rüdiger est un homme courtisé, très courtisé. En négociations constantes avec les Blues de Chelsea pour une prolongation, l’Allemand est également sur les tablettes du Real Madrid. Pourtant, rien n’est encore ficelé à ce jour et le PSG fait irruption dans une concurrence féroce.

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger est l’un des joueurs les plus convoités en Europe alors que les joueurs libres sont devenus des denrées prisées. A 28 ans, l’Allemand semble au sommet de sa forme et l’enrôler serait vu comme une véritable opportunité par bons nombres d’écuries à travers l’Europe. A Chelsea, Thomas Tuchel en a fait l’un de ses hommes forts et une prolongation de contrat est en négociations. Des discussions qui tardent à se concrétiser alors que d’autres intérêts émergent.

Annoncé très proche du Real Madrid, Antonio Rüdiger aurait d’ailleurs déjà entamé les négociations avec le club madrilène tout comme avec une autre formation qui vient de faire irruption dans ce dossier. Selon les informations de RMC Sport, une rencontre aurait récemment eu lieu entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan du défenseur central allemande de 28 ans. Néanmoins, l’intérêt du Real Madrid et les négociations avancées avec Chelsea ne sont pas favorables au club de la capitale…