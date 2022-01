A la recherche d’un portier d’expérience, le Stade Rennais et l’OGC Nice aurait supervisé un portier en Liga. Très performant avec Getafe, David Soria est la cible des deux écuries françaises.

A 28 ans, David Soria ne cesse d’enchaîner les saisons de haute volée en Liga. Passé par le FC Séville, l’Espagnol fait désormais le bonheur de Getafe, écurie dans laquelle il s’illustre. Titulaire indiscutable, il tient à flot une équipe à la lutte pour son maintien. Une régularité remarquable et remarquée qui lui valent d’être courtisés par de grandes formations françaises.

En effet, selon les dernières informations de Foot Mercato, David Soria aurait été supervisé par des scouts du Stade Rennais et de l’OGC Nice lors des dernières rencontres de Getafe. Si Rennes dispose déjà de 4 gardiens avec Salin, Dogan Alemdar, Pépé Bonet et Gomis, Bruno Genesio et sa direction ne serait pas contre un renfort d’expérience supplémentaire. Quant à l’OGC Nice, trouver un portier capable de suppléer Walter Benitez est la priorité.