Très efficace depuis le début de la saison, Mohamed Salah fait trembler toutes les équipes de Premier League. Considéré comme le meilleur joueur du monde par Jürgen Klopp, l’Egyptien est moins bon que Karim Benzema d’après l’expert français Thierry Henry.

« Est-il le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c’est évident. Mais quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema plus haut. Ce qu’il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment, je ne peux pas l’ignorer« , a déclaré le consultant français pour CBS Sports.