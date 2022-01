A la recherche de temps de jeu afin de rebondir suite à une indisponibilité de 2 ans suite à une longue blessure, Lebo Mothiba serait dans les petits papiers de plusieurs écuries en Ligue 1. L’ancien du LOSC pourrait rejoindre l’AS Saint-Etienne ou l’ESTAC Troyes.

Après plus de 2 ans de blessure, Lebo Mothiba a signé son grand retour sur les terrains de Ligue 1. Une première attendue pour le buteur du RC Strasbourg qui revient de loin et qui constate désormais que la concurrence est coriace. Cantonné au banc, le Sud-Africain ne semble pas pouvoir rivaliser avec Ludovic Ajorque, Habib Diallo et Kévin Gameiro et seul un départ semble être une option viable pour relancer sa carrière professionnelle.*