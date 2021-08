Toujours à la recherche de nouveaux renforts et surtout de nouveaux talents, Chelsea et le RB Leipzig sont tombés amoureux du jeune russe de 18 ans Arsen Zakharyan.

Selon les informations de « Sport Express », les deux clubs surveillent de près la situation du joueur qui évolue au pays avec le club du Dynamo Moscou. Forfait pour l’Euro 2020 suite à une angine, il réalise un début de saison en boulet de canon et ses performances ne laissent personne de marbre. De ce fait, le RB Leipzig se positionne sur le milieu central et pourrait même faire lever la clause en cas d’offre à 12 millions d’euros. Pour le moment, rien est fait et le RBL pourrait attendre encore quelques temps mais les dirigeants continuent de scruter les prestations du natif de Samara.