De retour à Manchester United après un passage mitigé à la Juventus, Cristiano Ronaldo amène sa mentalité de vainqueur partout où il passe. Un état d’esprit modifié au fil du temps.

« J’ai rencontré deux Cristiano Ronaldo différents dans ma carrière. J’ai connu deux visages, deux manières de faire, d’être. Un à Madrid, au Real, et un à Turin, à la Juventus. Lors de ma deuxième expérience avec lui (à la Juventus, ndlr), je l’ai trouvé beaucoup plus égoïste mais aussi plus leader, de manière naturelle. Ne vous méprenez pas, au Real, il faisait partie des membres forts et importants de l’équipe mais, à Turin, il était un peu plus mature« , a lancé Sami Khedira dans une interview accordée à ESPN.