Zinedine Zidane est l’un des hommes les plus convoités de la planète football. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Français est au centre des convoitises. Trois grands clubs européens font de lui une piste privilégiée : Manchester United, la Juventus Turin et le PSG.

Zinedine Zidane a marqué les esprits lors de ses passages successifs au Real Madrid. Plusieurs clubs tentent de l’attirer dans leur filet afin qu’il puisse réitérer de telles performances.

Désireux d’avoir un coach à la hauteur de ses ambitions et de son effectif, Manchester United a placé de grands espoirs en Ole Gunnar Solskjaer. Malgré tout, le Norvégien semble avoir atteint son plafond de verre, notamment en Ligue des Champions. Suffisant pour que les dirigeants mancuniens pensent à d’autres alternatives. Si le club ne franchit pas les phases de poules de la Ligue des Champions, le Norvégien sautera et Zinedine Zidane sera la priorité. Un changement à la tête du club qui pourrait arriver plus tôt que prévu au vu des récents résultats des Mancuniens.

A la Juventus Turin, la situation sportive est délicate. Si le retour de Massimiliano Allegri au club est un aveu de faiblesse, les mauvaises performances qui s’ensuivent sont une véritable catastrophe. Suite au pari Andrea Pirlo, la Vieille Dame a souhaité se rassurer en faisant du nouveau avec de l’ancien. Scénario qui, pour l’instant, a du mal à se mettre en place. Dans un coin de sa tête, la Juventus Turin ne rêve que d’une chose, retrouver Zinedine Zidane et des trophées. Un duo qui pourrait se reformer prochainement si les mauvaises performances s’enchaînent.

Une situation similaire au Paris Saint-Germain avec Mauricio Pochettino. L’Argentin ne convainc pas et n’a toujours pas créer une osmose au sein du vestiaire depuis son arrivée la saison dernière. Sa capacité à gérer les stars parisiennes est remise en question. La patience qatari ne sera pas éternelle, encore plus cette saison alors que le projet est de remporter la Ligue des Champions avant d’enchaîner sur la Coupe du Monde 2022.