Alors que le conflit entre la LFP et Mediapro concernant le paiement des droits TV est encore loin d’être enterré, la ministre des Sports a tenu à apporter son soutien à la Ligue.

La Ligue, qui a confirmé aujourd’hui son refus d’accorder un délai de paiement à Mediapro, a reçu le soutient de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. « Quand des engagements contractuels sont pris, il s’agit de les respecter », a-t-elle lancé.

« Donc nous veillerons de très près au niveau du ministère des Sports et de l’État à ce que ce contrat soit respecté, que les engagements pris, soient maintenus. Parce qu’il en va aujourd’hui de la survie non seulement du football professionnel, mais du football tout court, puisque cette convention qui lie la Ligue et le football amateur est conséquente et qu’une bonne partie des fonds qui émanent de ce contrat revient au sport amateur », a rajouté la ministre des Sports.