Que de rebondissements ! Diffuseur officiel de la Ligue 1 et la Ligue 2, MediaPro aurait lancé une procédure contre Canal+ qui était prêt à investir pour aider la LFP et ainsi récupérer les droits du championnat de France.

Nouveau rebondissement dans l’affaire entre la LFP et MediaPro. Comme le confirme « RMC » qui reprend une source proche du dossier, la société sino-espagnole veut assigner en justice Canal+. Il y a quelques jours, le groupe Canal avait proposé une aide de 740 millions d’euros à la LFP afin de donner un coup de pouce au niveau des droits TV.

Avec cette somme, Canal souhaitait racheter les droits que MediaPro n’est plus en mesure de payer. Mais le diffuseur actuel de la Ligue 1 et Ligue 2 ne semble pas d’accord et aurait même déposé une assignation auprès du tribunal de commerce de Paris il y a quelques jours. MediaPro parle même « d’abus de position dominante ». Canal étant le diffuseur historique de la Ligue 1. L’affaire entre MediaPro et les droits TV du championnat français semble donc loin de se terminer. Espérons que notre football n’en pâtira pas trop…