Pour l’économiste Jean-Pascal Gayant, l’accord conclu entre la LFP et Amazon risque de coûter très cher aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Alors qu’Amazon défraie la chronique avec son offre à 19 euros par mois – soit 6 euros de moins que la chaîne Téléfoot – pour regarder les matchs de Ligue 1 la saison prochaine, beaucoup d’observateurs prédisent un flop semblable à celui du groupe sino-espagnol Mediapro. Une analyse à moitié partagée par le professeur de sciences économiques Jean-Pascal Gayant, interrogé par France TV Info, qui s’inquiète surtout pour l’avenir des clubs français.

« On est aux antipodes du contrat précédent de Mediapro. Là, il s’agit d’un contrat où l’institution qui est détentrice des droits va avoir facilement la possibilité de mettre en place une chaîne et d’engendrer des actes d’abonnement. C’est un système qui va fonctionner et je ne pense pas que les consommateurs seront rebutés, sauf ceux qui le sont par le principe même de s’abonner à Amazon, ils existent et il ne faut pas les négliger », explique le spécialiste, plus inquiet en revanche de l’avenir du lot 3, détenu par beIN Sports et sous-licencié à Canal+. « On peut dire que les 250 millions d’euros payés par Amazon vont effectivement l’être mais pour le reste, c’est un gros point d’interrogation et les clubs de Ligue 1 doivent construire un peu à l’aveugle leur budget prévisionnel. C’est improbable de se retrouver dans cette situation avec deux diffuseurs historiques qui se retrouvent à devoir régler l’addition pour deux matchs, et que le nouvel arrivant ait 80% du produit pour une somme très faible. »