Le feuilleton des Droits TV en France est loin d’être terminé. Ce lundi, la LFP souhaite participer à l’action en justice de beIN contre Canal+.

Alors que la saison 2021/22 a officiellement débuté hier soir avec le Trophée des Champions remporté par le LOSC face au PSG (1-0), le suspense reste total au sujet de l’identité du deuxième diffuseur de la Ligue 1. Car si Amazon Prime, qui diffusait le match hier, diffusera également 80% des rencontres de Ligue 1, il reste toujours un point d’interrogation en face du lot 3 (les deux matchs du samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures). En effet, Canal+ s’est retiré des négociations en raison d’un prix jugé excessif et fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de justice engagée par beIN Sports.

Un conflit dans lequel se serait immiscé la LFP ce lundi à en croire les informations de RMC Sport. « Selon nos informations, la LFP pourrait demander au tribunal ce lundi si elle peut se joindre à l’action de BeIN Sports contre Canal+. La chaîne cryptée – prévenue dimanche soir de cette initiative – pourrait être sanctionnée d’une lourde amende de plus d’un million d’euros par jour de non-diffusion. » L’objectif pour la Ligue est de faire valoir le contrat de sous-licence signé entre beIN Sports et Canal+ et ainsi tenter de récupérer le montant de l’échéance du 5 août du lot 3 (56 millions d’euros) au plus vite. Et de s’assurer de la diffusion des deux matches correspondant dès le week-end prochain, à savoir Troyes-PSG et Metz-Lille pour cette première journée de Championnat.