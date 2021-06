Pour l’ancien de Canal+, Stéphane Guy, la LFP ne pourra pas se passer de la chaîne cryptée dans un futur proche.

« Je continue de vivre ce feuilleton comme si je portais toujours le maillot de Canal. Je ne pense pas qu’il soit dans l’intérêt du football français de se priver d’un tel partenaire. C’est un sujet profond qui a de très graves conséquences sur le plan économique et social et qui mérite de transcender les querelles d’hommes. La Premier League a prospéré de concert avec les diffuseurs, mais il est vrai qu’on parle là d’un pays où les seules stars sont les joueurs et pas les présidents, où la priorité des priorités est le bonheur des fans », a indiqué l’ancien commentateur de Canal dans L’Equipe.