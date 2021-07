Pour Kevin Diaz, consultant RMC, la LFP fait une très grosse erreur en éliminant Canal des droits TV de la Ligue 1.

« Quoi qu’il arrive, Canal+ sera un partenaire du football français dans les 10 prochaines années. Est-ce que la Ligue pourra se passer de Canal+ dans trois ans ? Que va-t-il se passer avec Amazon ? Si ce n’est pas dans trois ans, ce sera dans six ans. Donc à un moment, on peut aussi se mettre autour de la table et discuter entre grandes personnes », a indiqué le consultant de RMC.

Et d’ajouter : « Maintenant, le souci, c’est que les clubs français, qui en réalité pensent que Canal+ a raison, sont dans une telle panade financière qu’ils ne peuvent même pas se dire que la bonne solution aurait été de s’entendre sur un nouvel appel d’offres pour remettre les choses dans le contexte. Ils ont choisi d’aller avec Amazon et aujourd’hui ils veulent que Canal+ paye. Et si Canal+ ne paye pas, ils espèrent que ça se réglera sur le plan juridique. (…) Je pense que la solution aurait été de s’entendre en tant qu’anciens et possibles futurs partenaires pour trouver une solution à l’amiable. Maintenant on en est là. »