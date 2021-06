Alors que Canal+ négocie toujours avec la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’en 2024, RMC affirme qu’une offre d’Amazon est sur la table.

Selon nos confères de RMC, Canal+ ne serait plus seul sur les rangs pour reprendre les droits de la Ligue 1. Alors qu’un binôme entre la chaîne cryptée et beIn Sports semblait tenir la corde, une offre de dernière minute d’Amazon serait sur la table des négociations. Rappelons que l’opérateur diffuse déjà en streaming les Night Session de Roland-Garros sur son service Amazon Prime. Il pourrait être intéressé par les droits des multiplex que Canal+ renacle à diffuser.

Invité de l’After Foot cette semaine sur RMC, le patron de Canal+ Maxime Saada en a profité pour revenir sur l’épisode des droits TV du championnat de France et a annoncé à demi-mots l’arrivée de cet opérateur sur le marché. Pour rappel, la chaîne cryptée a récupéré en catastrophe le lot de Mediapro en février dernier, après le naufrage du groupe sino-espagnol, mais un nouvel appel d’offre a été lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur les trois prochaines années. Maxime Saada a confié que « la Ligue 1 ne vaut pas 1 milliard d’euros. Le prochain appel d’offre sera autour de 700 millions d’euros. » Une somme que le groupe est prêt à investir en cas d’accord avec beIN Sport. Cependant, il explique également que de nouveaux acteurs pourraient chambouler les plans de Canal+. « Non, je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal l’année prochaine. On a un lot aujourd’hui, on a les 28 affiches. Mais attention, on peut se retrouver dans la situation qu’on a frôlée la dernière fois. Des concurrents, comme Amazon ou Discovery peuvent aussi arriver sur le marché. »

Christian Ollivier, journaliste RTL annonce qu’Amazon propose 250 millions d’euros pour la diffusion de 8 matchs ainsi que 19 co-diffusions et 9 millions par saison pour 80 % de la Ligue 2. Il ajoute que l’offre complète : Bein Sport – Canal + – Free et Amazon serait de 663 millions d’euros alors que l’offre Canal + – Bein Sport est de 595 millions + 78 millions de bonus. Affaire à suivre mais le dénouement est proche !

🎙 Maxime Saada : "Non, je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal l'année prochaine. On a un lot aujourd'hui, on a les 28 affiches. Mais attention, on peut se retrouver dans la situation qu'on a frôlée la dernière fois." #rmclive pic.twitter.com/aURxLgfshe — After Foot RMC (@AfterRMC) June 9, 2021

🔴Indiscrétion. Canal Bein Free offre regroupée total : 595 millions € + part variable autour de 78 millions € . Canal Bein Free, Amazon ( 8 matches L1 et L2 ) offre diluée: 663 millions € . Ça discute .@RTLFrance @RTLFoot #DroitsTV 🔴 — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) June 11, 2021