Alors que Canal+ négocie toujours avec la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’en 2024, le patron de la chaîne a donné quelques détails en direct sur RMC.

Invité de l’After Foot ce soir sur RMC, le patron de Canal+ Maxime Saada en a profité pour revenir sur l’épisode des droits TV du championnat de France. Pour rappel, la chaîne cryptée a récupéré en catastrophe le lot de Mediapro en février dernier, après le naufrage du groupe sino-espagnol, mais un nouvel appel d’offre a été lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur les trois prochaines années.

Ce soir en direct à la radio, Maxime Saada a confié que « la Ligue 1 ne vaut pas 1 milliard d’euros. Le prochain appel d’offre sera autour de 700 millions d’euros. » Une somme que le groupe est prêt à investir en cas d’accord avec beIN Sport. Cependant, il explique également que de nouveaux acteurs pourraient chambouler les plans de Canal+. « Non, je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal l’année prochaine. On a un lot aujourd’hui, on a les 28 affiches. Mais attention, on peut se retrouver dans la situation qu’on a frôlée la dernière fois. Des concurrents, comme Amazon ou Discovery peuvent aussi arriver sur le marché. »