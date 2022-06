#Mercato 💰: Dries Mertens devrait quitter le Napoli 🇮🇹!



De Laurentiis n'a pas répondu au mail de l'avocat du joueur avec ses demandes : un salaire brut de 8M pour un an + une commission de 800.000€ à ses avocats et des bonus liés aux buts et passes décisives.



(Il Mattino) pic.twitter.com/vPn6SO1qtE