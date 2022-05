Un supporter rennais âgé de 78 ans, victime d’un malaise devant le Roazhon Park avant le match de Ligue 1 entre Rennes et l’OM, est décédé, annonce ce dimanche le quotidien Ouest-France.

D’après les informations de Ouest-France, rapportées par L’Équipe, l’homme aurait été victime d’une malaise devant le stade, environ une heure et demie avant le coup d’envoi. Les secours ne seraient pas parvenus à le réanimer.

« On l’a vu tomber par terre. Au début, personne n’est venu à son aide. Et c’est en ne le voyant plus bouger que des gens se sont inquiétés. Mais il ne respirait déjà plus », a rapporté une supportrice marseillaise, comme le rapporte le média.