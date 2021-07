Ancien gardien du Paris Saint-Germain, Nicolas Douchez est revenu sur la concurrence qui existe aujourd’hui entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Sur le plateau de « l »Equipe du Soir » Douchez a donné son analyse sur les deux portiers du club de la capitale et ne voit pas Donnarumma devenir titulaire devant Keylor Navas. « Ça dépend des performances mais j’ai quand même du mal à imaginer que Navas commence remplaçant. Et au pire des cas, j’ai aussi du mal à imaginer qu’il soit mauvais au point de perdre sa place (…) Je ne vois pas un gardien de l’envergure de Donnarumma venir sans garantie, mais en même temps je me dis que ce n’est pas possible de dire à Navas qu’il ne commence pas la saison. Prendre Donnarumma libre, c’est forcement un super opportunité et ça aurait été dommage de passer à côté.«