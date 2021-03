Dans l’émission Monday Night Football sur Sky Sports, Thierry Henry a commenté la très belle saison de Erling Haaland avec Dortmund.

« Il ne se soucie de rien d’autre que du but. Les autres joueurs iront sur l’aile – lui veut rester dans l’axe du but. Il sait que dans sa finition, il est mortel. Il est tellement puissant, d’ailleurs. Il veut juste courir et la façon dont il termine est ridicule. Ses capacités : il croit tellement en lui, et j’aime ça. Il y a un peu d’arrogance chez lui, si je peux utiliser ce mot. Il faut regarder les gens et se dire : « je vais marquer ». Il ne veut pas faire autre chose que marquer des buts, c’est son esprit », a indiqué le nouveau consultant de Sky Sports.