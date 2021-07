Toujours obnubilé par Erling Haaland, Chelsea a fait une première offre concrète ce jeudi, immédiatement rejeté par le BVB.

Déjà contraint de laisser filer Jadon Sancho à Machester United cet été – contre un joli chèque de 85 millions d’euros – le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de se séparer de son deuxième joyau, Erling Haaland. D’après les informations de Sky Germany, aurait même refusé une première offre de la part de Chelsea pour l’attaquant norvégien. Une offre comprenant une grosse somme d’argent ainsi que Tammy Abraham ou Callum Hudsoi-Odoi, au choix. Un deal intéressant, qui n’a pas su convaincre les Jaunes et Noirs.

Reste à savoir maintenant si Chelsea, qui a fait d’Haaland sa priorité absolue, sera en mesure d’aligner les 175 millions d’euros que réclame le club de Bundesliga. Les Blues pourraient plutôt vendre Tammy Abraham – pisté par West Ham et Aston Villa – ainsi que Callum Husdoi-Odoi – un temps annoncé sur les tablettes du Bayern Munich – pour financer le transfert record d’Erling Haaland. Le Cyborg de 20 ans deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League et le troisième tous championnats confondus, derrière les deux superstars du PSG, Kylian Mbappé et Neymar.