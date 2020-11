Arrivé au Borussia Dortmund en janvier, Erling Braut Haaland réalise des très bons débuts avec le club allemand. L’attaquant attire les plus grands clubs en Europe. Sur Sport1, son père, Alf-Inge, a évoqué l’avenir de son fils.

« Quand vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à la porte. Mais nous parlons ici de spéculation. Erling n’y pense pas actuellement, moi non plus. Nous avons signé un contrat longue durée avec Dortmund, et le BvB est une équipe fantastique pour lui en ce moment. Nous n’avons pas l’intention de regarder plus loin. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Je pense qu’il veut gagner des trophées avec Dortmund. C’est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de choses en Allemagne et faire de grands progrès. L’étranger n’est pas une priorité pour nous », a indiqué le papa d’Haaland sur Sport1.