Selon son dirigeant, Jadon Sancho n’est plus concentré par l’avenir du Borussia Dortmund. Alors le jeune joueur est-il sur le départ ?

En difficulté dans ce début d’exercice, Jadon Sancho a enfin lancé sa saison. Le milieu offensif anglais a régalé lors de la victoire des siens contre Wolfsburg (2-0). Auteur d’un but et d’un passe décisive, il a été le joueur du match, grâce à une prestation séduisante qui aurait pu rassurer ses dirigeants par rapport à l’état d’esprit qui l’anime. Pourtant, Hans-Joachim Watzke, directeur général du club estime tout l’inverse.

Ainsi le dirigeant Allemand tacle le jeune attaquant, et explique même que celui-ci n’est plus préoccupé par l’avenir de sa formation, « inconsciemment, Jadon s’était probablement déjà préparé un peu à un départ. Je pense qu’il y a tellement pensé qu’il a perdu sa facilité de jouer. Pendant des semaines, j’ai trouvé qu’il forçait et insistait pour retrouver son meilleur niveau. » Alors Jadon Sancho est-il sur le départ ? Le mercato lui, est bien ouvert.