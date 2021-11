Hee-chan Hwang, prêté par le RB Leipzig à Wolverhampton a accordé une interview au Telegraf où il a évoqué sa relation avec son ancien coéquipiers Erling Haaland du côté de Salzbourg.

Hee-chan Hwang a eu des mots forts envers Erling Haaland. Dans une interview publiée dans les colonnes du Telegraf, le sud-coréen confie n’est pas surpris par la réussite du Norvégien: « Je m’entraînais avec lui tous les jours et on sentait qu’il allait devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Il travaillait constamment dur et se surpassait, ce qui avait un effet sur tous les autres. Il était évident pour nous tous que le travail acharné pouvait vous apporter quelque chose. Il est maintenant dans un club fantastique et je suis vraiment un fan de Haaland».

En attendant, Erling Haaland, qui est actuellement blessé à la hanche sera absent pendant un long moment. Il pourrait même ne plus jouer en 2021 et faire son retour en Janvier 2022.