Attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland parle de l’avenir et la saison prochaine. L’attaquant norvégien a hâte de travailler avec le nouvel entraîneur Marco Rose et le clame haut et fort.

« Marco Rose ? J’ai parlé un peu avec lui et je le connais d’avant car je l’ai eu pendant six mois à Salzbourg. C’est un gars sympa et j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai entendu dire que les séances d’entraînement étaient difficiles ici, donc c’est exactement la même chose qu’à Salzbourg. Un entraînement intensif et beaucoup de courses. C’est ce que j’attends, de la tactique, se donner à fond, courir beaucoup et attaquer beaucoup. » A expliqué le buteur du BVB sur la chaîne YouTube Stadium Astro. Cette déclaration pourrait bien montrer que l’avenir du Scandinave sera encore dans la Ruhr la saison prochaine.