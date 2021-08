Le Borussia Dortmund s’est attaché les services de Donyell Malen pour la saison prochaine. Un transfert qui satisfait pleinement l’attaquant international néerlandais.

« Le Borussia Dortmund est un club européen de premier plan qui est toujours au sommet de la Bundesliga et qui a également des exigences élevées en Ligue des Champions. J’ai hâte d’être sur le terrain avec mes nouveaux coéquipiers, de pouvoir me mesurer aux meilleurs. Et bien sûr, j’attends avec impatience les fans et d’évoluer dans ce stade dont toute l’Europe raffole, » a déclaré Donyell Malen. Un nouvel élément offensif de qualité pour les Borussen. Pour rappel, il a signé jusqu’en 2026 avec l’écurie de Bundesliga.