Révélation du Borussia Dortmund au poste de milieu de terrain Jude Bellingham a annoncé qu’il allait rester dans la Rühr pour la saison 2022-2023.

Enfin une bonne nouvelle chez les Marsupiaux. Après les départs d’Erling Haaland vers Manchester City et Axel Witsel libre, le BVB a reçu une nouvelle positive. C’est Jude Bellingham lui-même qui a expliqué qu’il porterait la tunique jaune et noire la saison prochaine. « Le seul avenir auquel je pense, c’est le prochain match avec Dortmund. Je serai là la saison prochaine. Je suis prêt. Je lui ai dit que j’étais très heureux pour lui qu’il puisse passer à l’étape suivante. Manchester City est également très chanceux de l’avoir eu. C’est un grand joueur, un gars formidable. Il va me manquer. » Assure l’Anglais de 18 ans seulement. De quoi rassurer les fans du club allemand, heureux des performances du milieu de terrain (6 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues en 43 matchs).