Pour pallier le départ du monstre Erling Haaland, le Borussia Dortmund pourrait miser sur le Belge Divock Origi.

La fin de saison s’annonce particulièrement compliquée pour le Borussia Dortmund, actuellement 5e de Bundesliga et qui retrouvera Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions. Les choses pourraient même empirer cet été en cas de départ du prodige Erling Haaland. Bien conscient de ne pas pouvoir retenir éternellement le cyborg norvégien – pisté par Manchester City, Chelsea, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid – les jaunes et noirs sont déjà à la recherche de son successeur. Et il pourrait bien se trouver du côté de la Premier League.

En effet, Football Insider rapporte que le Borussia Dortmund aurait fait du Belge Divock Origi une priorité pour la saison prochaine. Relégué à une place de remplaçant chez les Reds, le buteur de 25 ans ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau challenge. Le média britannique précise que l’ancien du LOSC sera disponible contre un chèque d’environ 15 millions d’euros. Une aubaine pour le BVB, qui comptera donc sur le héros de la Ligue des champions 2019 pour pallier le départ d’Erling Haaland.