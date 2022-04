Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Erling Braut Haaland aurait fait son choix, tout comme le Borussia Dortmund. Le club allemand annonce le départ de sa star vers Manchester City.

Au cœur de toutes les convoitises, Erling Braut Haaland fait couler de l’encre. Le Norvégien, auteur d’une nouvelle saison stratosphérique avec 23 buts inscris et 6 passes délivrés en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues, est l’objet d’une lutte acharnée entre Manchester City et le Real Madrid, tous deux annoncés comme étant les deux écuries les plus avancées dans ce dossier. Un duel qui pourrait rendre son verdict alors que l’une des deux écuries et d’ores et déjà annoncée gagnante.

Conseiller du Borussia Dortmund et ancien milieu de terrain du club allemand, Matthias Sammer a indiqué que Erling Braut Haaland rejoindra Manchester City à l’issue de la saison : « Ils vont tous les deux bénéficier l’un de l’autre, car Pep a bien sûr certaines idées, que j’ai pu expérimenter pendant trois ans. »

Des déclarations qui rentrent en concordance avec les dernières informations de Bild et du Daily Mail qui désigne, depuis déjà plusieurs semaines, Manchester City comme étant le grand favori.