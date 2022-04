Pisté depuis quelques saisons par le FC Barcelone, Thomas Meunier aurait pu rejoindre le géant espagnol cet hiver si son club l’avait pas retenu de force.

Le poste de latéral droit était l’une des priorités du FC Barcelone lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le club catalan avait couvert ses arrières avec le vétéran Dani Alves, mais l’ancien Parisien Thomas Meunier a révélé cette semaine qu’il faisait partie des plans de Joan Laporta. Le défenseur belge a reçu un coup de fil du Barça, mais le Borussia Dortmund a claqué la porte à sa place.

« Barcelone cherchait un arrière droit fiable, quelqu’un de fort physiquement, complet et qui pouvait être dangereux dans les zones offensives, pour un prix acceptable, compte tenu de sa situation financière. Je corresponds à ce profil, à ces paramètres. Je l’ai prouvé cette saison aussi. Mais lorsque Dortmund m’a appelé au sujet de l’offre que j’avais reçue de Barcelone, ils m’ont immédiatement dit : ‘Je suis désolé, tu ne peux pas partir’. Barcelone est un train qui ne passe qu’une fois dans une vie. J’ai également été surpris lorsque Jordi Cruyff m’a appelé pour m’expliquer le plan. Le Barça voulait me signer avec une option obligatoire pour m’acheter ou me signer immédiatement. Imaginez… Dortmund est déjà un grand club, mais le Barça… C’est unique. Tout comme le Real Madrid, le Bayern et United. En principe, vous ne dites pas ‘non’ à ces clubs. Mentalement, ce n’était pas facile. Mais je comprends Dortmund : il ne restait qu’une semaine avant la fin du mercato », a confié Meunier au micro de HLN.