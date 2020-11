Ce mercredi, la justice a tranché dans l’affaire de dopage concernant Mamadou Sakho. Incriminé à tort en 2016, le défenseur français a obtenu gain de cause lors de son procès devant un tribunal à Londres.

Le verdict est tombé ce mercredi. Mamadou Sakho a été innocenté dans l’affaire de dopage dans laquelle il était impliqué depuis 2016. Pour rappel, le défenseur avait été suspendu cette année-là par l’Agence mondiale antidopage après avoir ingéré une substance de brûleuse de graisse à la suite d’un match d’Europa League contre Manchester United.

Le défenseur français, qui avait été privé d’Euro 2016 et de fin de saison avec Liverpool, avait décidé alors d’attaquer l’agence en justice, lui réclamant 14,5 millions d’euros de dommages et intérêts. Quatre ans après, le joueur de 30 ans remporte donc sa bataille juridique. Un soulagement total pour lui et tous ses proches. « Je me sens heureux, heureux pour ma famille, heureux pour tous mes amis, pour toutes les personnes qui m’entouraient pendant cette année difficile car ce n’est pas facile quand on est footballeur ou athlète professionnel. C’est la pire chose dont vous puissiez être accusé, le dopage. Aujourd’hui est un grand jour pour mon histoire. Je pense qu’il est important pour les athlètes d’avoir ce genre d’exemple et de faire attention à tout ce qu’ils prennent. »

L’AMA, qui aurait accepté de verser une somme « importante » à l’actuel défenseur de Crystal Palace, a tenu à s’excuser publiquement. « L’AMA regrette le tort causé par ces allégations diffamatoires sur la réputation de M. Sakho ainsi que la détresse, la souffrance et l’embarras qu’il a pu ressentir. »