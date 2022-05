Bien décidé à prendre la place de numéro un au PSG, Donnarumma met la pression sur ses dirigeants.

Frustré par son alternance avec Keylor Navas dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a envoyé un message fort à ses dirigeants ce jeudi dans un entretien accordé à l’AFP. « J’ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l’avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux », a d’abord expliqué l’ancien Milanais avant d’évoquer la saison à venir. « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix ». Le message est clair : Donnarumma ne veut plus partager la place de numéro un avec le Costaricien.

Dans la suite de l’interview, le champion d’Europe italien revient également sur l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3) et sa boulette devant Karim Benzema. « Le but n’était pas valable, mais nous aurions pu mieux gérer la suite. Nous sommes très déçus, comme tous les supporters, mais il faut aller de l’avant, il nous tarde de rejouer la Ligue des champions pour essayer de la gagner. »