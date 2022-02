En interview pour Sport Andrés Iniesta a expliqué son désir de revenir au Barça. Le joueur de 37 ans de Vissel Kobe ne se ferme d’ailleurs aucune porte.

« J’adorerais retourner au Barça et essayer d’aider l’institution à l’avenir. Le Barça est ma maison et il n’y a pas de meilleur endroit où être que là-bas. Mais pour l’instant, je pense juste à continuer à jouer. Le temps court contre moi, comme on dit, mais je ne sais pas où ni quand je vais prendre ma retraite.

L’idée de suivre une formation d’entraîneur ou de se préparer au métier de directeur sportif me traverse souvent l’esprit. Je sais que j’aimerais rester connecté au football », a expliqué Iniesta pour Sport.