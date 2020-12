Véritable diamant brut, Dominik Szoboszlai pourrait suivre la même trajectoire que son ancien coéquipier Erling Haaland et rejoindre la Bundesliga dès cet hiver.

A seulement 20 ans, Dominik Szoboszlai est déjà considéré comme l’un des plus grands talents du football européen. Au point que son nom est déjà associé à l’élite de la discipline, comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain. Mais à en croire le média allemand Kicker, ce serait bien un club de Bundesliga qui aurait une petite longueur d’avance sur ses concurrents. En effet, le nouvel attaquant du RB Salzbourg depuis le départ d’Erling Haaland au Borussia Dortmund pourrait à son tour découvrir le championnat allemand. Kicker évoque un probable transfert du prodige hongrois vers le RB Leipzig, l’autre écurie Red Bull.

Un choix qui semble d’autant plus cohérent, que Julian Nagelsmann n’a pas encore trouvé la bonne formule pour pallier le départ de son prolifique buteur Timo Werner, parti pour Chelsea cet été. Plus à l’aise au poste de meneur de jeu, Dominik Szoboszlai a rapidement trouvé ses marques sur le front de l’attaque de Salzbourg. En championnat autrichien, il a déjà inscrit 4 buts en 8 rencontres. En Ligue des champions, il s’est illustré à deux reprises lors des deux premières journées, contre le Lokomotiv Moscou (2-2) et l’Atlético Madrid (2-3).