Tout le monde semble unanime sur le retour de Benzema chez les Bleus. Presque tout le monde du moins. Et parmi eux, un certain Raymond Domenech…

« La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre-nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon.

À l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde des Bleus et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges », a déclaré Raymond Domenech au micro de la RTBF.