Ancien entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech évoque la saison de l’Olympique de Marseille et trouve que cette dernière est très emballante mais…

Au micro de la « Chaîne l’Equip », il s’est confié sur le début de saison olympien mais redoute tout de même que le retour d’Arkadiusz Milik modifie quelque peu l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli. « Le vrai numéro neuf va enlever un milieu comme (Amine) Harit, comme (Dimitri) Payet qui est là entre les deux (défenseurs centraux adverses) et qui gêne toutes les défenses parce qu’en fait ça décroche en permanence et ça part sur les côtés. Le fait de remettre quelqu’un dans l’axe va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent et qui ne mettra pas les milieux dans la même situation. » Conclut l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France.