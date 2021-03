L’avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Continuera au Paris Saint-Germain ou continuera pas, chaque jour apporte de nouveaux éléments de réponse. De son côté, Djibril Cissé aimerait le voir non pas en Espagne aux côtés de Zidane, mais bien en Angleterre et particulièrement à Liverpool.

« Je le vois à Liverpool, en grand. C’est beaucoup d’argent. Un gros investissement, énorme, mais je pense que le garçon en vaut la peine et je le vois là-bas. Tout d’abord, il est intelligent, il a l’esprit d’équipe, il peut donc jouer dans différentes positions et il va jouer avec Salah et Sadio Mane. Si Firmino reste, vous savez, ce sera une équipe de fous. Pour moi, ce serait la meilleure équipe du monde. Ce serait la meilleure. Je ne sais pas ce que Liverpool peut faire en termes d’investissement, mais ce serait un grand changement pour un joueur clé. Je veux rêver, et je veux le voir là-bas. » a déclaré Cissé.

De son côté, Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 était resté flou concernant son avenir en confiant au Daily Mail : « Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux, les supporteurs, le club m’ont toujours aidé, et rien que pour ça je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être, c’est comme ça que ma réflexion se tourne.«