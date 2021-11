Bonne nouvelle et même très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui récupère enfin sa recrue estivale Sergio Ramos. Ce dernier a retouché le ballon et s’entraine aujourd’hui avec le groupe.

Et Nabil Djellit a hâte de découvrir les premiers pas de l’ancien défenseur central du Real Madrid qu’il considère comme une très belle recrue pour le club de la capitale. « Au Real Madrid, il y avait deux Cristiano Ronaldo celui de l’attaque et celui de la défense. Sergio Ramos est certainement le meilleur défenseur de tous les temps. Il a tout gagné, il a un charisme incroyable, il bonifie ses coéquipiers et s’il doit regarder dans les yeux une des stars de l’attaque pour lui dire ses vérités, il le fera. C’est un monstre et je préfère un Ramos à 80% que d’autres à 120%. » Explique-t-il sur la « chaîne l’Equipe. »