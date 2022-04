Issac Drogba, un des fils de Didier Drogba est porté disparu depuis plusieurs jours. Le garçon fils de l’ancienne star des Blues de Chelsea s’est volatilisé ce qui commence à inquiéter son père ainsi que sa famille.

Agé de 21 ans, le garçon qui évolue au à Coimbra au Portugal depuis quelques semaines n’a plus donné signe de vie depuis maintenant le début du mois de janvier. Trois mois que le club lusitanien n’a plus aucune nouvelle de son joueur. Une information que confirme l’entraîneur des U23 de Coimbra, Miguel Carvalho pour le média ‘ZeroZero.’ « À un certain moment, en janvier je crois, il est venu me voir et m’a dit qu’il avait des examens scolaires en France, où il s’est inscrit. On est tombé d’accord sur une date de retour et il n’est jamais revenu. À l’heure où nous parlons, nous n’avons plus eu de nouvelles. » S’exprime-t-il, alors que même ses coéquipiers, dont Matheus Palmério avec qui il partageait une maison est sans nouvelles d’Isaac Drogba.

« Isaac a vécu avec nous pendant quelques mois, on l’a bien accueilli, il nous a dit qu’il allait passer un week-end en famille en France et il n’est pas revenu. Sincèrement, je ne sais même pas s’il va revenir », a déclaré son partenaire. Attaquant tout comme son père, il a pris part à trois rencontres avec l’équipe réserve depuis son arrivée au Portugal. Affaire à suivre…