Pour ne pas vivre une campagne européenne désastreuse, le FC Barcelone devait l’emporter face au Bayern Munich. Une victoire impérative qui n’a pas été arrachée par les hommes de Xavi Hernandez qui ont subi une nouvelle défaite cinglante, (3-0). Une désillusion qui envoie le club catalan en Europa League et touche moralement le jeune technicien du Barça.

Arrivé pour relancer une équipe en détresse, Xavi Hernandez a chuté sur le premier obstacle qui se présentait face à lui. Nommé sur le banc du FC Barcelone avant les deux dernières rencontres de la phase de poules de Ligue des Champions, le jeune technicien espagnol a manqué le coche. Avec une nouvelle débâcle sur la pelouse du Bayern Munich, (3-0), le club catalan est éliminé de la Ligue des Champions et est reversé en Europa League, une première depuis plus de vingt ans. Un scénario qui a déchiré le cœur de Xavi Hernandez, qui s’est montré touché en conférence de presse.

« J’ai dit aux joueurs qu’une nouvelle ère commençait, que nous devions être plus exigeants envers nous-mêmes et que ce match devait être un tournant pour travailler ensemble et changer la dynamique. La Ligue Europa, c’est notre réalité et nous ne pouvons pas nous le permettre. […] Je me sens responsable parce que je suis en charge de l’équipe, je pensais que nous pouvions être plus compétitifs et la réalité est que nous ne l’avons pas été. Aujourd’hui, nous repartons de zéro et nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d’être, c’est-à-dire pas en Ligue Europa« , a déclaré Xavi Hernandez à l’issue de la rencontre en pleine conférence de presse.