La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ce mercredi soir suite aux différentes sanctions concernant les cartons jaunes et rouges reçus au cours des matchs du week-end dernier.

Commençons par le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé qui est suspendu pour un match et ne pourra pas disputer le choc face au LOSC dimanche soir en Ligue 1. Après avoir pris un carton rouge suite à son altercation avec le Montpellérain Stephy Mavididi ce week-end qui écope de deux matchs fermes plus un avec sursis. Pour les Nantais Alban Lafont et Abdoul-Kader Bamba, la Commission a décidé de suspendre respectivement un match ferme et trois matchs pour Bamba.