Le match de clôture de la 28e journée de Premier League s’est soldé par une victoire des Reds de Liverpool sur la pelouse de Wolverhampton, 1-0.

Après deux défaites consécutives à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont retrouvé le chemin du succès ce lundi à Wolverhampton. Dominateurs, les Reds ont trouvé la faille juste avant le retour au vestiaire par l’intermédiaire du Portugais Diogo Jota (45′), à la conclusion d’une combinaison entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Le score ne bougera plus entre les deux équipes, même si Salah (86′) s’est vu refuser un but en fin de rencontre pour une position de hors-jeu. A noter la sortie inquiétante de Rui Patricio sur civière en fin de rencontre suite à un choc avec son défenseur Conor Coady.

Grâce à ce court succès, Liverpool remonte à la 6e place du classement, avec deux points de retard sur West Ham. Wolverhampton se retrouve 13e, à une longueur du Leeds de Marcelo Bielsa.